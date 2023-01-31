Мелитополь, 31 января, 2023, 14:24 — ИА Регнум. С начала года сотрудники силовых структур Российской Федерации предотвратили семь терактов в Запорожской области. Об этом 31 января сообщил начальник отдела военной полиции по региону.

Виктор Антонюк/РИА Новости Боец полка полиции специального назначения

По его словам, работа велась совместно с подразделениями полиции и Росгвардии.

«Только за последний месяц совместными усилиями было выявлено более 18 схронов с оружием, предотвращено более семи террористических актов, которые противник подло использует против мирного населения», — сообщили в ведомстве.

Начальник отдела добавил, что военная полиция Министерства обороны России в зоне проведения специальной военной операции выполняет широкий спектр задач, включая борьбу с диверсионно-разведывательными группами, поддержание воинской дисциплины, а также оказание помощи мирному населению, обеспечение гуманитарных акций.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в России имеются украинские агенты, которые занимаются подготовкой террористических актов и диверсий.

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