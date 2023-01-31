Минобороны РФ заявило об освобождении села Благодатного под Артёмовском

Москва, , 14:21 — REGNUM Населённый пункт Благодатное в Артёмовском районе ДНР освобождён российскими войсками, сообщает Минобороны РФ 31 января в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Освобождение села Благодатного, расположенного к северу от Артёмовска (до 1924 года — Бахмут), стало итогом успешных наступательных действий на донецком направлении. Населённый пункт заняли добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.

За сутки на этом направлении уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства, артиллерийская система М-777 производства США и гаубица «МСТА-Б», добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Благодатного улучшит позиции российских сил и поможет перерезать один из путей снабжения ВСУ в районе Красной Горы.

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