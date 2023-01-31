Бывший боец Французского легиона приговорён к четырём годам за попытку вступить в ВСУ

Москва, , 14:13 — REGNUM Бывший участник Французского иностранного легиона Максим Дмитриенко приговорён к четырём годам лишения свободы. Об этом 31 января сообщили в Лефортовском суде Москвы.

Верховный суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год», — сообщили в суде.

Отмечается, что Дмитриенко признан виновным в том, что он пытался уехать на Украину воевать против российской армии. Он проведёт два года в тюрьме, ещё два — в колонии строгого режима.

Дмитриенко был задержан в апреле 2022 года на российско-украинской границе. Он обратился в посольство Украины в Париже с просьбой помочь вступить в националистические вооружённые формирования, но ему отказали из-за российского гражданства.