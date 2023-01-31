В Турции пока не готовы одобрить заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО

Анкара, , 14:14 — REGNUM Парламент Турции в сложившейся ситуации не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО, сказал 31 января министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее глава МИД Турции заявлял, что Финляндия, в отличие от Швеции, показывает положительную позицию в процессе вступления в НАТО.

По его словам, Турция может отдельно оценить заявки двух стран по членству в альянсе.

Напомним, в последние дни конфликт между Турцией и Швецией резко обострился. Причиной стали акции протеста в Швеции против политики Турции, сопровождающиеся сожжением Корана.

В Анкаре не раз заявляли, что не могут согласиться с членством Швеции и Финляндии в НАТО из-за того, что тогда альянс станет местом, где будет много «террористов».

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