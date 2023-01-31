Донецк, 31 января, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Известный адвокат Павел Астахов и певец Джанго, посещавшие Донецк с гуманитарной миссией, попали под миномётный обстрел. Об этом, как передает российское издание StarHit, сообщил их друг, телеведущий Борис Корчевников.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

По его словам, в момент обстрела россияне находились на территории Иверского монастыря.

«Павел Астахов и Леша Поддубный, Джанго, везли сюда гуманитарную помощь. И по ним стали стрелять. Ругаю про себя их за риск. Но понимаю, что иначе они не могли», — сказал он.

В социальной сети также распространено два видео. На одном ролике видно, как группа людей въехала на территорию монастыря, а на втором — как Астахов лежит на земле и снимает происходящее на камеру. Несмотря на обстрел, мужчины обмениваются шутками.

Как сообщало ИА REGNUM, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что российские военные берут под контроль автотрассу Часов Яр — Артёмовск.

Читайте также: ВС России берут под контроль трассу Часов Яр — Артёмовск