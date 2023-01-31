Москва, 31 января, 2023, 14:00 — ИА Регнум. «Адские» санкции Запада с треском провалились, но инициаторам ограничений, вражеским странам, не хватает мужества это признать, написал 31 января в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Санкции не работают, абсолютное большинство промышленных и потребительских товаров замещены отечественными или азиатскими марками, работает и параллельный импорт, отметил Медведев.

«Всё как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе. Раздавленная Европа терпит и теряет деньги», — подчеркнул заместитель главы Совбеза.

При этом «даже МВФ» прогнозирует рост российской экономики в 2023 году, напомнил Медведев. Как сообщалось ранее, эксперты фонда пересмотрели прогноз в отношении ВВП России — вместо падения на 2,3% они ожидают роста на 0,3%.

В декабре 2022 года Медведев заявил, что стабильное развитие экономики России в условиях санкций зависит от поиска новых подходов в сферах, обеспечивающих конкурентоспособность, обороноспособность и безопасность.