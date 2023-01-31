Москва, 31 января, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совета безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован 31 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Назначить Аношина Евгения Алексеевича помощником секретаря Совета безопасности РФ», — говорится в документе.

Ранее Аношин занимал пост пресс-секретаря аппарата Совета безопасности РФ.

Накануне, 30 января, президент России Владимир Путин продлил на год срок государственной службы для постоянного члена Совбеза РФ Сергея Иванова.

Читайте также: Путин оставил Сергея Иванова на госслужбе ещё на год