Медведев похвалил разработчиков за пиратские версии западных программ

Москва, , 14:10 — REGNUM России следует пользоваться интеллектуальной собственностью Запада без всяких лицензий, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев и выразил благодарность разработчикам пиратских программ.

Дмитрий Медведев © Алексей Майшев/РИА Новости

Он подчеркнул, что «адские» санкции недружественных стран с треском провалились, и призвал ввести правила по использованию западной интеллектуальной собственности, включая фильмы и промышленный софт, «без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения».

«Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов», — написал Медведев в своём телеграм-канале.

Он добавил, что таким образом Россия отвечает на введённые ограничения, и напомнил французскую поговорку «на войне как на войне».

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