Москва, 31 января, 2023, 14:10 — ИА Регнум. России следует пользоваться интеллектуальной собственностью Запада без всяких лицензий, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев и выразил благодарность разработчикам пиратских программ.

Алексей Майшев/РИА Новости Дмитрий Медведев

Он подчеркнул, что «адские» санкции недружественных стран с треском провалились, и призвал ввести правила по использованию западной интеллектуальной собственности, включая фильмы и промышленный софт, «без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения».

«Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов», — написал Медведев в своём телеграм-канале.

Он добавил, что таким образом Россия отвечает на введённые ограничения, и напомнил французскую поговорку «на войне как на войне».