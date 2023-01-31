Путин назначил Антона Герасимова замглавы МЧС России
Москва, 31 января 2023, 14:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил Антона Герасимова замглавы МЧС России. Соответствующий указ президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.
Как передавало ИА REGNUM, ранее Путин подписал закон о праве Совфеда назначать главу Счётной палаты. Также президент России изменил состав Госсовета.
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