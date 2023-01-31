Москва, 31 января, 2023, 14:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Антона Герасимова замглавы МЧС России. Соответствующий указ президента России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Путин подписал закон о праве Совфеда назначать главу Счётной палаты. Также президент России изменил состав Госсовета.

Читайте также: Путин подписал закон о праве Совфеда назначать главу Счётной палаты