Вашингтон, , 13:51 — REGNUM Ещё один крупный конфликт, если он разгорится в мире параллельно с украинским, поставит под угрозу способность США обороняться. Об этом пишет газета Financial Times.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Уязвимости американской оборонной промышленности, в том числе нехватка рабочих рук и запасных частей, проявились из-за особенностей конфликта на Украине, предполагающего применение большого количества боеприпасов. Так, в среде бывших служащих Пентагона его назвали «Первой мировой войной с применением оружия XXI века».

Эксперты предупреждают, что «ставки высоки» и Соединённым Штатам будет сложнее поставлять вооружение своим союзникам, если наряду с боевыми действиями на Украине придётся вести их где-либо ещё. В качестве примера указана потенциальная военная агрессия Пекина против Тайваня.

«Способность США защищаться может оказаться под угрозой», — отмечает издание.

Одновременные конфликты могут привести к кризису, полагает собеседник газеты, близкий к Госдепартаменту и минобороны США.

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