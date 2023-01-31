Киев, 31 января, 2023, 14:04 — ИА Регнум. В России имеются украинские агенты, которые занимаются подготовкой террористических актов и диверсий, заявил руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

Philippe De Poulpiquet/globallookpress.com След

В интервью газете The Washington Post он сказал, что на российской территории есть люди, которые готовят диверсии, поэтому угроза для России сохранится, «пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена».

По словам Буданова, Украина вербует тех россиян, которые «понимают, что Россия должна быть другой».

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