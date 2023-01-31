Москва, 31 января, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 31 января провел встречу с новым послом США в России Линн Трейси, сообщили в ведомстве.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Линн Трейси

Обсуждались «некоторые актуальные вопросы контроля над вооружениями», отметили в министерстве.

Днем ранее Рябков уже проводил встречу с Трейси, она передала ему копии своих верительных грамот. В МИД отметили, что призвали посла США помнить о недопустимости вмешательства во внутриполитические дела России.

Ранее Рябков отмечал, что ситуация в отношениях России и США «тупиковая» по вине Вашингтона, который хочет не налаживать сотрудничество, а добиться «стратегического поражения» России.