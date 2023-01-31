Будапешт, 31 января, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Венгрия выступает за выдвижение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по конфликту на Украине. Об этом 31 января заявил глава МИД страны Петер Сийярто на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Сегодня появилась инициатива, суть которой в том, чтобы президент Эрдоган получил Нобелевскую премию мира», — сказал Сийярто.

По его словам, единственный успешный опыт посредничества связан с его именем. Он также добавил, что благодаря усилиям Эрдогана и Чавушоглу появилась зерновая сделка.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира.