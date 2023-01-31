Москва, 31 января, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Прогнозируемый Международным валютным фондом (МВФ) рост экономики России в 2023 году является признанием того, что страна справляется с мощнейшими вызовами, считает глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

Kremlin.ru Максим Топилин

Ранее ИА REGNUM сообщало, согласно отчету МВФ, в 2022 году ВВП России упал на 2,2%, хотя по прогнозу, сделанному в октябре 2022 года, падение должно было быть на уровне не ниже, чем 3,4%, а в 2023 году рост экономики России составит 0,3%.

«На мой взгляд, помимо оптимистичного прогноза, это еще и признание того, что наша страна (а Россия — это мы с вами!) справляется с мощнейшими вызовами. И даже, кто вводит бесконечные санкции, признают, что экономика России выдерживает. МВФ — учреждение Организации Объединённых Наций с главным офисом в Вашингтоне (!!!). Сейчас прогнозы экспертов корректируются в отличие от пессимистичных оценок», — отметил Топилин в своем телеграм-канале.