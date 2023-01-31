Москва, 31 января, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не планирует посетить «Уралвагонзавод», сообщил 31 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Павел Лисицын/РИА Новости «Уралвагонзавод»

«Нет, пока не планируется», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков напомнил, что Путин довольно часто посещает предприятия ОПК, поэтому исключать этого нельзя, но «сейчас в обозримом, так сказать, графике такого мероприятия нет».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин приедет в Волгоград 2 февраля. Глава государства примет участие в мемориальных мероприятиях. Кроме того, будет общение с людьми, а также, возможно, и с губернатором Волгоградской области.