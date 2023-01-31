Москва, 31 января, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Депутаты комитета Госдумы по экономической политике направили вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо, где просят рассмотреть возможность разработки дополнительных мер поддержки жителей новых субъектов РФ, а также участников специальной военной операции и членов их семей, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

«Депутаты комитета обратились к вице-премьеру Голиковой с просьбой рассмотреть возможность разработки дополнительных мер поддержки для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, участников специальной военной операции и членов их семей, позволяющих получить указанным лицам туристский продукт, а также санаторно-курортные услуги, включая бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту отдыха и обратно, в том числе через внедрение системы выдачи указанной категории граждан именных сертификатов как для оплаты внутренних туристических поездок, так и для получения санаторно-курортных услуг», — сообщила первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина («Единая Россия»).

Она напомнила, что ранее на заседании комитета парламентарии заслушали отчет Счетной палаты о выполнении подпрограммы «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод» госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», а также выступления представителей Минэкономразвития и АО «КАВКАЗ. РФ».

«В ходе обсуждения мы уделили особое внимание вопросу интеграции жителей новых субъектов РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в экономическую, культурную, туристическую и иные сферы жизни России и предложили разработать дополнительные меры поддержки, позволяющие получать им туристский продукт, а также санаторно-курортные услуги, включая бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту отдыха и обратно. Аналогичные меры мы предложили проработать также и в отношении участников специальной военной операции, членов их семей», — рассказала парламентарий.

До конца 2032 года Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области переведут на общероссийский пенсионный возраст. До этого времени на новых территориях сохранятся региональные пенсионные выплаты, заявили 30 января в Минтруде.

Читайте также: Новые регионы перейдут на общероссийский пенсионный возраст к 2032 году