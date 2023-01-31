Москва, 31 января, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Размер рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки должен составлять 80,7 тыс. рублей в месяц. Об этом 31 января сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Отмечается, что в декабре 2022 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, составил 80,7 тыс. рублей в месяц. Это на 3,9% больше показателя декабря 2021 года (77,7 тыс. рублей).

При этом по сравнению с мартом 2022 года этот показатель снизился на 6,6%. Тогда он составлял 86,4 тыс. рублей.

«В марте минувшего года был отмечен пик роста данного показателя, связанный с санкционным давлением, ростом ключевой ставки и увеличением стоимости ипотечного кредита», — говорится в материалах НБКИ.

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