Москва, 31 января, 2023, 14:09 — ИА Регнум. В Кремле уверены в правильности начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Это было необходимо, чтобы спасти людей, которые живут в Донбассе, заявил 31 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он опроверг информацию о переименовании Волгограда в Сталинград после поездки Владимира Путина в этот город 2 февраля и прокомментировал ряд других актуальных тем, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Безусловно, мы внимательно наблюдали за тем, что происходит на Украине, и мы видели продолжающуюся милитаризацию Украины, мы видели подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами пытаться решить проблему Донбасса», — подчеркнул Песков. По его словам, рост вовлеченности Запада в конфликт на Украине очевиден, но это не изменит хода событий.

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Представителей СМИ интересовала возможность отсрочки от призыва в армию для специалистов оборонно-промышленного комплекса. Но Песков ответил уклончиво: «Пока не формализовано, в работе». Также пресс-секретарь президента пока не смог сказать, будет ли Путин в этом году публиковать декларацию о доходах.

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Говоря о рабочем графике главы государства, Дмитрий Песков заметил, что у президента 31 января состоится несколько встреч, но они носят непубличный характер. Анонсирована была лишь беседа с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, где, в частности, будут обсуждать вопросы, касающиеся СВО.

Комментируя предложение Прибалтики поставить Украине истребители, Дмитрий Песков заметил: «Мы видим весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стран и Польши. Они, очевидно, готовы делать всё, чтобы провоцировать рост дальнейшей конфронтации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков известил, что российский президент Владимир Путин приедет в Волгоград 2 февраля на 80-летие победы в Сталинградской битве.

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