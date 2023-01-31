Москва, 31 января, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 31 января встретится с генпрокурором страны Игорем Красновым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов

«В течение дня — разные встречи. Будет также на встрече генеральный прокурор Игорь Краснов», — сказал Песков.

Он уточнил, что в значительной степени разговор будет посвящен вопросам, касающимся спецоперации.

Напомним, ранее Краснов сообщил, что в России количество распространяемых в интернете фейков растёт, информационные атаки на людей усиливаются. Надзорные ведомства отслеживают и блокируют все ресурсы, распространяющие недостоверную информацию.

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