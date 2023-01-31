Москва, 31 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Белоруссия — суверенное государство «со своими законами и подходами», заявил 31 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отказ минских властей помиловать гражданку России Софью Сапегу.

Тамара Беляева/Sputnik/РИА Новости Россиянка Софья Сапега (справа), обвиняемая по семи статьям уголовного кодекса, в том числе в разжигании социальной вражды и розни, в Гродненском областном суде

Как сообщалось ранее, Сапеге, которая в Белоруссии приговорена к шести годам тюремного заключения, было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс объяснила, что гражданка России получила отказ в помиловании «в силу недостаточности критериев для такого решения».

Власти России предприняли «все возможные усилия», Москва продолжит следить за тем, как соблюдаются права гражданки России, добавил Песков.