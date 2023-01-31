В Москве сообщили о госпитализации композитора Игоря Николаева
Москва, 31 января, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Композитор Игорь Николаев доставлен в кардиоцентр Москвы с подозрением на инфаркт. Об этом 31 января сообщает телеграм-канал 112.
Кирилл Каллиников/РИА Новости
Игорь Николаев
По информации телеграм-канала, 63-летний композитор сейчас находится в блоке интенсивной терапии. Его обследуют врачи.
При этом данная информация официальна не подтверждена.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию, а режиссера Никиту Михалкова выписали из больницы.
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