Москва, 31 января, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Самоуверенные, но некомпетентные политики пришли к власти в Германии. Прежние лидеры ужаснулись бы своими преемниками, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 31 января в своём телеграм-канале.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Анналена Бербок

Сенатор отреагировал на слова главы германского МИД Анналены Бербок о вступлении Европы в «войну с Россией». Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что ошибка Бербок стала «подарком Кремлю».

«К руководству ФРГ пришли самоуверенные, но неподготовленные к большой политике люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации», — подчеркнул Пушков.

Он добавил, что бывшие руководители Германии «от Брандта до Коля», которые пережили Вторую мировую и знали цену и миру, и войне, пришли бы в ужас от таких преемников.

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