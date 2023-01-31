Москва, 31 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Сокращение числа кредитных организаций, через которые будут проводиться выплаты военнослужащим, позволит снизить вероятность утечек информации. Об этом корреспонденту заявил ИА REGNUM 31 января глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

Ранее сообщалось, что Минобороны России разработало законопроект, которым предлагается поменять систему денежных выплат военнослужащим, уменьшив число банков, через которые они смогут получать довольствие. В пояснительной записке указано, что сейчас зарплаты и другие выплаты проводят 77 кредитных организаций и такое количество банков, в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывает места дислокации органов военного управления, соединений и воинских частей, пишет РБК.

По мнению Аксакова, профильный думский комитет поддержит эту инициативу, так как «военная тематика требует дополнительной защиты и контроль за этой дополнительной защитой тоже должен быть эффективным».

«Ну и легче контролировать, если это определенное число кредитных организаций, которые обладают инфраструктурой, обеспечивающей защиту информации», — сказал депутат, добавив, что чем меньше организаций будет иметь доступ к информации, тем меньше вероятность утечек.