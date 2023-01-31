Молдавия, 31 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Макрофинансовую помощь Молдавии до €295 млн увеличит Евросоюз. Об этом 31 января заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе брифинга в Кишинёве с президентом Молдавии Майей Санду.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

«Мы категорически настроены увеличить макрофинансовую помощь для Молдавии до €295 млн», — сказала Фредериксен.

По её словам, рост цен на газ и электроэнергию является серьёзным вызовом, поэтому в ЕС работают над смягчением последствий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Молдавии планируют передать Киеву гуманитарную помощь на сумму более €890 тыс.