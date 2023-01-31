Москва, 31 января, 2023, 13:12 — ИА Регнум. До начала СВО вопрос об оказании Донбассу военной помощи в Кремле не обсуждался, заявил 31 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Дмитрий Песков

В то же время российские власти прекрасно видели милитаризацию Украины и подготовку ее властей к тому, чтобы решить «проблему Донбасса» силовым путем, уничтожив минские договорённости, сказал Песков.

Заявления экс-президента Украины Петра Порошенко, а ранее — бывших глав Германии и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения они выполнять и не собирались, служат еще одним доказательством того, что решение о начале СВО было верным, добавил пресс-секретарь президента.

Западные страны использовали переговорный процесс как ширму для того, чтобы скрыть подготовку Украины к войне, а значит, спасти людей в Донбассе можно было только начав военную спецоперацию, пояснил он.