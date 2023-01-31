Москва, 31 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о переименовании Волгограда в Сталинград. Об этом он сообщил журналистам 31 января.

Павел Бедняков/РИА Новости Монумент «Родина-мать зовет!» на территории мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде

Песков сообщил, что не может подтвердить информацию, распространяемую в соцсетях, о том, что во время поездки президента России Владимира Путина в Волгоградскую область 2 февраля (в день 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве) будет принято решение переименовать Волгоград в Сталинград.

«Нет, ничего не могу подтвердить», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, перед юбилеем победы в Сталинградской битве дорожные указатели «Волгоград» сменили на «Сталинград» на въездах в город. Путин приедет в Волгоград на 80-летие победы в Сталинградской битве.

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