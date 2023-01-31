Москва, 31 января, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Танки Leopard и Abrams хороши, пока не попадут в реальный бой, российские войска уже ждут их и будут уничтожать, отметил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Парламентарий обратил внимание на ряд случаев, когда техника выводилась из строя буквально «на ровном месте», что развенчивает миф о неуязвимости этих танков.

«Например, достаточно известный случай, когда Турция потеряла по разным подсчётам от 9 до 11 танков Leopard 2A4 на сирийской границе в рамках операции «Щит Ефрата», — отметил парламентарий в телеграм-канале.

Кроме того, продолжил депутат, в своё время Берлин продал Турции более 350 Leopard 2A4 достаточно серьёзной модернизации.

«Приличную долю именно таких танков поставят Украине страны Европы. Если с ними смогли разобраться боевики, то для наших вооруженных сил это тоже проблем явно не составит», — убежден Гурулёв.

Он обратил внимание на «кинематографичные случаи, когда Abrams был выведен из строя из-за обстрела из советского крупнокалиберного пулемёта ДШК», в 2003 году, в Ираке. Тогда попадание из пулемета привело к возгоранию силовой установки на корме башни, огонь добрался до моторного отделения, загорелся и основной двигатель, танк был уничтожен.

«В наших войсках уже готовятся и ждут эти танки. Мы их обязательно будем уничтожать, будут десятки и сотни видео с горящими и уже сгоревшими танками. Тогда во всём мире поймут, что их называли лучшими, чтоб подороже и побольше продать странам всего мира. А все эти топы в натовских глянцевых журналах и красивые ролики на YouTube — лишь красивая оболочка, которую нам предстоит сбивать», — резюмировал Гурулёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выплаты до 3 млн рублей смогут получить за захват танка Leopard участники спецоперации на Украине, проживающие в Забайкальском крае. Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Александр Осипов.

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