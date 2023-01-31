В Госдуме ожидают, что российские войска развенчают мифы о Leopard и Abrams
Депутат Госдумы Гурулёв ожидает, что российские войска развенчают мифы о Leopard и Abrams
Москва, 31 января, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Танки Leopard и Abrams хороши, пока не попадут в реальный бой, российские войска уже ждут их и будут уничтожать, отметил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия»).
Парламентарий обратил внимание на ряд случаев, когда техника выводилась из строя буквально «на ровном месте», что развенчивает миф о неуязвимости этих танков.
«Например, достаточно известный случай, когда Турция потеряла по разным подсчётам от 9 до 11 танков Leopard 2A4 на сирийской границе в рамках операции «Щит Ефрата», — отметил парламентарий в телеграм-канале.
Кроме того, продолжил депутат, в своё время Берлин продал Турции более 350 Leopard 2A4 достаточно серьёзной модернизации.
«Приличную долю именно таких танков поставят Украине страны Европы. Если с ними смогли разобраться боевики, то для наших вооруженных сил это тоже проблем явно не составит», — убежден Гурулёв.
Он обратил внимание на «кинематографичные случаи, когда Abrams был выведен из строя из-за обстрела из советского крупнокалиберного пулемёта ДШК», в 2003 году, в Ираке. Тогда попадание из пулемета привело к возгоранию силовой установки на корме башни, огонь добрался до моторного отделения, загорелся и основной двигатель, танк был уничтожен.
«В наших войсках уже готовятся и ждут эти танки. Мы их обязательно будем уничтожать, будут десятки и сотни видео с горящими и уже сгоревшими танками. Тогда во всём мире поймут, что их называли лучшими, чтоб подороже и побольше продать странам всего мира. А все эти топы в натовских глянцевых журналах и красивые ролики на YouTube — лишь красивая оболочка, которую нам предстоит сбивать», — резюмировал Гурулёв.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, выплаты до 3 млн рублей смогут получить за захват танка Leopard участники спецоперации на Украине, проживающие в Забайкальском крае. Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Александр Осипов.
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