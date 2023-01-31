Москва, 31 января, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости держать на постоянном контроле вопросы экологии и задачи по борьбе с изменением климата. Такое заявление он сделал 31 января в ходе встречи с главой компании «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Алексей Евгеньевич, ещё важнейшая тема — экологическая безопасность, — сказал он, добавив то, что российский лидер называл экологическую безопасность одной из ключевых задач. — И конечно, вопросы, связанные с борьбой с изменением климата, также у нас на постоянном контроле».

Мишустин также напомнил о ведущихся работах по ликвидации объектов накопленного вреда.

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В свою очередь, Лихачев отметил, что в стране немало таких объектов. Он рассказал о работах на полигоне «Красный Бор» в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области, а также об утилизации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, расположенного в непосредственной близости от озера Байкал.

Премьер-министр России назвал тему экологии «важной и чувствительной для населения». Он подчеркнул, что все хотят жить в «чистом для здоровья месте», призвав держать тему экологии «на особом контроле».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что с 1 апреля крымчанам, участвующим в российской спецоперации на Украине, начнут выдавать документы на бесплатные земельные участки.

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