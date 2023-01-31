Москва, 31 января, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может ответить на вопрос о предстоящей публикации декларации президента России Владимира Путина.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

В беседе с журналистами 31 января Песков ответил на вопрос, будет ли опубликована в 2023 году декларация Путина.

«Пока не могу ответить на вопрос, — сказал пресс-секретарь. — Как будут подходить сроки, проинформируем».