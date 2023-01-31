Москва, 31 января, 2023, 13:05 — ИА Регнум. В России решение о предоставлении отсрочки от призыва в армию специалистов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) пока еще не формализовано, сообщил 31 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Дмитрий Песков

«Нет, оно пока не формализовано, в работе», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин во время встречи с работниками Обуховского завода (входит в концерн «Алмаз-Антей») заявил, что молодые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса могут быть освобождены от призыва на срочную воинскую службу, чтобы не ослаблять работу таких предприятий, продукция которых особенно востребована в условиях СВО.

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