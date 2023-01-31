Москва, 31 января, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на призыв президента Литвы Гитанаса Науседы поставить Киеву истребители и дальнобойные ракеты.

Lrp.lt Гитанас Науседа

В ходе встречи с журналистами Песков сообщил об агрессивном настрое прибалтийских стран. Он подчеркнул, что данные страны не задумываются о последствиях и готовы сделать всё для роста дальнейшей конфронтации.

«Печально, что в этих условиях руководители крупных европейских стран не выполняют балансирующую роль и таких представителей с экстремистскими наклонностями не балансируют», — заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь назвал очевидным увеличение вовлеченности стран Запада в конфликте на Украине, а также акцентировал внимание на том, что «это не поможет изменить ход событий».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский заявил, что в случае, если авиация Украины будет использовать аэродромы стран Североатлантического альянса, то данные объекты, согласно международному праву, станут законной целью для РФ.

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