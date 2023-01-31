Мелитополь, 31 января, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Российским военным в 2023 году удалось достичь оперативных успехов по освобождению населённых пунктов в Запорожской области, сообщил 31 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

РИА Новости Владимир Рогов

По его словам, с начала года линия фронта в Запорожской области была сдвинута.

«Девять населенных пунктов — количество освобожденных населенных пунктов, или взятых под оперативный контроль, или под огневой контроль, откуда выдавлены боевики Зеленского. Больше, чем за несколько месяцев суммарно до этого. Это оперативные успехи», — сказал Рогов.

Отмечается, что речь идёт о территории, квалифицированной ранее как «тёмно-серая зона».

Напомним, в ночь на 31 января была сорвана попытка украинского спецназа прорваться к российским позициям в Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Рогов рассказал, что ВСУ создали новый рубеж обороны в ближайших пригородах Запорожья после того, как потеряли село Каменское на берегу Днепра в ходе успешных операций Вооруженных сил России.