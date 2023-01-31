Москва, 31 января, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приедет в Волгоград 2 февраля. Об этом 31 января сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Это будет поездка, которая будет посвящена 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве, святая дата для нашей страны», — сказал Песков.

По его словам, президент примет участие в мемориальных мероприятиях. Кроме того, будет общение с людьми, а также, возможно, и с губернатором Волгоградской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед юбилеем победы в Сталинградской битве дорожные указатели «Волгоград» сменили на «Сталинград» на въездах в город.