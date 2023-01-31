Киев, 31 января, 2023, 14:02 — ИА Регнум. На Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Об этом 31 января сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

По её информации, на Украине из-за похолодания продолжает расти потребление электроэнергии.

Уточняется, что в минувшие сутки несколько блоков тепловых электростанций были выведены для ремонта по технологическим причинам. В итоге производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Как передавало ИА REGNUM, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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