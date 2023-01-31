На Украине продолжает расти потребление электроэнергии из-за похолодания
Киев, 31 января, 2023, 14:02 — ИА Регнум. На Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Об этом 31 января сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго».
Иван Шилов ИА REGNUM
Энергетика на Украине
По её информации, на Украине из-за похолодания продолжает расти потребление электроэнергии.
Уточняется, что в минувшие сутки несколько блоков тепловых электростанций были выведены для ремонта по технологическим причинам. В итоге производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.
Как передавало ИА REGNUM, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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