Таллин, 31 января, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения вызвали на беседу в МВД страны, сообщает 31 января ERR.

Московская духовная академия Митрополит Евгений

Вице-канцлер министерства Райви Кюйт вызвал митрополита на беседу и потребовал объяснить призыв к совместной молитве в рамках акции одной из некоммерческих организаций «Вместе за мир».

Глава ведомств Лаури Ляэнеметс счел, что такого рода призыв стал использованием духовного авторитета митрополита для проведения политической агитации, сказано также в сообщении.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2022 года МВД Эстонии вызвало на беседу руководителей Эстонской православной церкви Московского Патриархата и потребовало откреститься от позиции главы РПЦ патриарха Кирилла в отношении специальной военной операции России.