Москва, 31 января, 2023, 12:55 — ИА Регнум. В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла за неделю на 7%, сообщили 31 января в пресс-службе Роспотребнадзора.

РИА Новости Женщина во время приема у врача в отделении для пациентов с ОРВИ в поликлинике

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 7% и составила 918 тыс. случаев», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается рост числа случаев гриппа B, при котором у пациентов чаще регистрируются случаи пневмонии, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оториноларинголог Ольга Мальченко призвала граждан не затягивать процесс лечения гриппа, в противном случае пациентам может грозить потеря голоса. Вирус гриппа может быть очень активным и быстро распространяться по организму. В случае, если не начать лечение своевременно, инфекция может поразить в том числе нижние отделы дыхательных органов.