Москва, 31 января, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Работа по подготовке послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию ведётся, дата послания будет своевременно объявлена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 31 января журналистам.

Президент РФ Владимир Путин/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Представитель Кремля не стал уточнять дату в ответ на вопрос о том, состоится ли послание накануне годовщины начала специальной военной операции.

«Мы своевременно сообщим о дате послания», — сказал Песков.

Он добавил, что работа над посланием «не то что началась, она и не прекращалась». Это длительный и растянутый по времени процесс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Путин может огласить послание Федеральному собранию в 20-х числах февраля 2023 года.

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