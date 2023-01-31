Киев, 31 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Слова президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Крым больше никогда не будет украинским, неприемлемы. Об этом 31 января заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

EPA/KENZO TRIBOUILLARD/POOL/ТАСС Президент Хорватии Зоран Миланович

«Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, фактически подвергшего сомнению территориальную целостность Украины», — написал Николенко в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Миланович заявил, что после того, как Запад отнял Косово у Сербии, Крым никогда больше не будет частью Украины. По его словам, случай с Косово стал прецедентом, повторение которого было лишь вопросом времени. Также он добавил, что руководители армий европейских стран согласны с тем, что Крым останется в составе России.