В Киеве назвали неприемлемыми слова президента Хорватии о Крыме
В Киеве назвали неприемлемыми слова президента Хорватии, что Крым больше никогда не будет украинским
Киев, 31 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Слова президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Крым больше никогда не будет украинским, неприемлемы. Об этом 31 января заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.
«Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, фактически подвергшего сомнению территориальную целостность Украины», — написал Николенко в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Миланович заявил, что после того, как Запад отнял Косово у Сербии, Крым никогда больше не будет частью Украины. По его словам, случай с Косово стал прецедентом, повторение которого было лишь вопросом времени. Также он добавил, что руководители армий европейских стран согласны с тем, что Крым останется в составе России.