Донецк, 31 января, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Европейская политика вырождается на глазах. Об этом написал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Официальный сайт Главы ДНР Денис Пушилин

Он напомнил, что политики западных стран стали чаще позволять себе агрессивные высказывания в отношении России, но при этом они почти всегда добавляют, что Запад не находится в состоянии войны, а поставки оружия Киеву не означают прямого конфликта.

Пушилин добавил, что Запад нарушил все правила и не скрывает этого, иллюзий больше нет. При этом единственным выгодоприобретателем в данной ситуации остаются США.

«Уничтожают славян их же руками, втравив их в войну; поставляя минимальное количество вооружения, требуют это от других стран, параллельно убивая экономику своих «европейских партнеров»… Всё как по нотам, ну, или по шахматной партии Бжезинского», — написал Пушилин, добавив, что европейская политика вырождается на глазах.

«У них уже не осталось дипломатии. Для них не существует права», — отметил он.

Пушилин подчеркнул, что это должно стать предостережением при попытках о чем-либо договориться с Западом.

«Никаких заигрываний, никакого доверия, по крайней мере, в нынешней ситуации. И в каком бы составе против нас кто ни воевал, как было не раз в истории, наш путь в любом случае закончится Победой», — отметил политик.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что к прямой конфронтации с Россией НАТО готовилось задолго до того, как началась специальная военная операция на Украине. Киев затребовал у западных союзников 200 истребителей.

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