Москва, 31 января, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В случае, если авиация Украины будет использовать аэродромы стран Североатлантического альянса, то данные объекты, согласно международному праву, станут законной целью для РФ. Об этом заявил экс-начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности поставок Украине самолётов.

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Эксперт не исключил вероятности того, что в случае передачи авиации Киеву Североатлантический альянс предоставит и собственные аэродромы, расположенные в странах, граничащих с Украиной. По его словам, это связано с выведением из строя украинских военных аэродромов в самом начале специальной военной операции.

«Поэтому если они решат задействовать авиацию, она может начинать действовать с близлежащих натовских аэродромов (в Румынии, Польше, например). В этом случае, я абсолютно убежден, с точки зрения международного права это становится легальной целью для поражения», — сказал Бужинский.

Он также добавил, что дальше перед Вашингтоном будет два выбора: либо вступить в войну, либо сказать союзникам, что «это их личное дело».

Как сообщало ИА REGNUM, спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев потребовал 200 истребителей у западных союзников.

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