Москва, 31 января, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Украинские войска стали чаще использовать технику НАТО на херсонском направлении, сообщил российский военный, принимающий участие в спецоперации в составе расчёта РСЗО «Ураган».

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

По его словам, техники стран НАТО в зоне спецоперации появляется всё больше.

«И мы, конечно же, пытаемся уничтожить ее, поразить. И пока у нас всё это получается», — цитирует военного ТАСС.

В частности, расчёт РСЗО уничтожил польскую самоходную гаубицу Krab. Ранее были уничтожены американские гаубицы М777 и другая техника.

Старший наводчик РСЗО отметил, что российские военные знают слабые места танков M1 Abrams и немецких Leopard 2 и готовы к их появлению в зоне спецоперации.