Мелитополь, 31 января, 2023, 12:34 — ИА Регнум. ВСУ ушли с первой линии обороны в Запорожской области на заранее подготовленные позиции, заявил РИА Новости 31 января глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

РИА Новости Военнослужащий ВС РФ наблюдает за результатом боевой работы самоходной артиллерийской установки (САУ) «Акация» ВС РФ на огневом рубеже

Российская армия вышла на новые рубежи, а планы ВСУ по проведению контрнаступления сорваны, по крайней мере на некоторое время, отметил он.

Как сообщалось ранее, Рогов также рассказал, что за январь 2023 года ВС России освободили, взяли под оперативный или огневой контроль девять населенных пунктов в Запорожской области.

30 января в Министерстве обороны России сообщили, что вооруженные силы продолжают успешное наступление на южнодонецком и запорожском направлениях и занимают новые рубежи.