Мелитополь, 31 января, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Попытка украинского спецназа прорваться к российским позициям в Запорожской области сорвана в ночь на 31 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Mil.ru Российская артиллерия ведёт огонь

Он рассказал, что обнаружить передвижение противника ночью на линии фронта российским разведчикам помог квадрокоптер Mavic, оснащённый тепловизором. После этого по врагу ударила артиллерия и точнейшая очередь расчёта АГС».

«Лишь один вражеский диверсант поднялся и сбежал после накрытия автоматическим гранатомётом», — добавил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил, что российские военные закрепляют свои позиции на новых рубежах, отбитых у ВСУ в Запорожской области.

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