Лермонтов, Ставропольский край, 31 января, 2023, 12:38 — ИА Регнум. В Ставропольском крае карета скорой помощи сбила пожилую женщину. Об этом 31 января сообщает управление ГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл в городе Лермонтове.

«По предварительным данным, 30 января водитель скорой помощи, двигаясь по внутридворовой территории задним ходом, допустил наезд на женщину, которая находилась позади транспортного средства», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале. Уточняется, что позднее водитель «скорой» заметил, что допустил ДТП.

Пенсионерка с тяжёлой травмой была доставлена в реанимацию.

В ведомстве добавили, что за рулём кареты скорой помощи находился трезвый 58-летний местный житель, имеющий стаж вождения 22 года. По факту ДТП проводится проверка.

В свою очередь, министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников написал в своём телеграм-канале о том, что он поручит провести дополнительные работы с водителями медицинских транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый в поджоге военкомата в Нижневартовске Владислав Борисенко приговорён к 12 годам колонии строгого режима.

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