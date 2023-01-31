Москва, 31 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Прогнозы Международного валютного фонда о динамике российского ВВП начинают сближаться с национальными оценками, отметили 31 января в пресс-службе Минэкономразвития.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Как сообщалось ранее, эксперты МВФ пересмотрели прогноз состояния ВВП России в 2023 году, вместо падения на 2,3% они прогнозируют рост на 0,3%.

Российская экономика действительно уверенно преодолевает санкционные барьеры, выставленные недружественными странами, отметили в министерстве.

Темпы восстановления экономики будут зависеть, с одной стороны, от восстановления потребительского спроса, с другой — от мер по обеспечению роста корпоративного и потребительского кредитования, добавили эксперты ведомства.