Киев, 31 января, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Mykola Miakshykov/globallookpress.com Укрытия

В украинских СМИ сообщают о взлете ракетоносителей на территории Белоруссии.

Напомним, что с 10 октября, когда ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре, воздушная тревога в областях Украины объявляется почти ежедневно.