Киев, 31 января, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Киев потребовал 200 истребителей у западных союзников. Об этом заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире французского телеканала La Chaîne Info.

Стрингер/РИА Новости Истребители F-16

По его словам, Киеву необходимо создать до пяти бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца.

Он отметил, что в настоящее время наиболее вероятным кандидатом на замещение советских самолетов считается F-16.

Как передавало ИА REGNUM, сейчас в США сконцентрированы на отправке вооружения, поставка которого на Украину была одобрена ранее, поэтому вопрос обеспечения Киева истребителями F-16 не рассматривается.

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