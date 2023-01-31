Екатеринбург, 31 января, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Обвиняемый в поджоге военкомата в Нижневартовске Владислав Борисенко приговорён к 12 годам колонии строгого режима. Об этом 31 января сообщает ТАСС.

Анна Майорова/Анна Майорова Военный суд

«Путём полного сложения наказаний назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 6 тыс. рублей», — сказал судья Центрального окружного военного суда.

Ранее в отношении Борисенко было также возбуждено уголовное дело о краже.

Отмечается, что приговор за поджог военкомата впервые в России был вынесен по статье «Террористический акт».

Борисенко вместе с подельником, дело рассматривается отдельно, пытался поджечь военкомат в Нижневартовске 4 мая 2022 года. За это им обещали от 1 до 3 млн рублей.